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Çorum'un Alaca ilçesinde şok uygulama: 8 araç sürücüsüne ceza

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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve huzur sağlanması amacıyla yapılan şok uygulamada, 250 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 150 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Yıldızhan Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 250 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 150 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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