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Çorum'un Alaca İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı

Çorum'un Alaca İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Faruk Y., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta ikamet eden Faruk Y. (28), evinde oturduğu sırada kapısı çalındı. Dışarı çıkan Faruk Y.'ye kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile 7 el ateş edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Faruk Y. yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Faruk Y., ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısların yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Alaca Suç

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