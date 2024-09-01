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Çorum'un Alaca ilçesinde mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen kamyondan yola dökülen mıcırlar iş makinalarının yardımı ile kaldırıldıktan sonra karayolu çift yönlü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolu Koçhisar baraj mevkiinde meydana geldi. Alaca'dan Yozgat istikametine gitmekte olan Harun T. yönetimindeki 66 ACD 580 plakalı mıcır yüklü kamyon, Koçhisar baraj mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan tonlarca mıcır orta refüjü doldurunca karayolunun bir şeridi araç trafiğine kapandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen kamyondan yola dökülen mıcırlar iş makinalarının yardımı ile kaldırıldıktan sonra karayolu çift yönlü olarak tekrar ulaşıma açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Alaca Ulaşım Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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