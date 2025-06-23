Çorum'un Alaca İlçesinde Kamyonet Çarpması Sonucu Yaya Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.C. yönetimindeki 19 LC 561 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu M.H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.H. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM