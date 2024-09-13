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Çorum'un Alaca ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile kamyonet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Ünalan köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Selim Ş. (37) yönetimindeki 41 UP 693 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen Hayrettin A.(48) yönetimindeki 19 UR 831 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon devrilirken, kamyonet ise şarampole girerek durabildi. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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