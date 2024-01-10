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Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç takla attı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Cengiz K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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