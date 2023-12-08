Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç kaza yaptı

Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç ters döndü. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza Çorum'un Alaca İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Çal köyü istikametine giden 59 ZS 566 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak düz yolda takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü o sırada yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM