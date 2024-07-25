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Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 çocuk dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Alaca kara yolu Babaoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Çorum istikametine gitmekte olan Mustafa K. yönetimindeki 17 ACT 443 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Rana K. (40), Esile K. (12) ve Sait K. (7) yaralandı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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