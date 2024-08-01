Çorum'un Alaca ilçesinde evden döviz ve ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden döviz ve ziynet eşyası çalan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kement Sokak'ta bulunan B.B ye ait eve giren hırsızlar, 10 bin dolar, 3 bin euro, 2 altın bilezik, 1 altın saat, 1 altın zincir, 1 altın yüzüğü çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 farklı kameradan elde edilen 150 saatlik görüntüyü inceleyerek, zanlıların F.B. ve A.Y. adlı şahıslar olduğunu tespit etti. Hırsızlık zanlılarının tespitinin ardından harekete geçen Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Çaldıkları paranın bin 100 dolarını harcadıkları tespit edilen zanlılar, işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM