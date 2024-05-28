Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinden Boğaziçi (Hışır) köyü istikametine gitmekte olan F.H.Y.(18) yönetimindeki 06 DBB 127 plakalı hafif ticari araç Boğaziçi köyü girişinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan atıl durumdaki metal elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü F.H.Y.(18) ve araçta yolcu olarak bulunan A.D.(16) yaralandı. Yaralılara olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM