Çorum'un Alaca ilçesinde durdurulan araçta 2 tabanca ele geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentte asayiş ile kamu düzeninin korunmasının sağlanmasına denetim ve kontrol faaliyetleri devam ediyor. Alaca ilçesinde Asayiş timleri tarafından yapılan uygulamada Bomba Arama Köpeği Arşiv'in durdurulan bir araçta tepki vermesi üzerine yapılan arama neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı 2 adet şarjör ve 20 adet çapında mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇORUM