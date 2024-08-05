Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Günhan Mahallesi Zile caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç., İ.Ç., B.T., G.Ç. ile E.K., A.K., P.K., İ.T., A.A.T aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler Zile Caddesi üzerinde karşılaştılar. İki grup arasında çıkan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken tesadüfen yoldan geçen jandarma ekipleri de polis ekiplerine destek sağladı. Sopaların kullanıldığı kavgada Ö.Ç., İ.Ç., B.T., G.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM