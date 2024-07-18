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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavga tekrar alevlendi, 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga tekrar alevlenerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde, önceki gün alacak-verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavga tekrar alevlenince bu kez de 3 kişi yaralandı.

Olay, önceki gün Günhan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilmişti. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ile Abdülbaki D. ve Hüseyin D. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan iki aile arasındaki husumet devam ederken buz kez Beşiktepe ve İsahacı köyü yolunda karşılaşan aileler arasında yine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek yine kavgaya dönüştü. Demir çubuklar ile tahta sopalarında kullanıldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çıkan kavgada aynı aileden Abdülbaki, Abik ve Meryem D. yaralandı.

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kavganın ardından husumetli aileler yaralılar kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde toplanırken, İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri husumetli ailelerin kavgasının hastane bahçesinde de devam etmemesi için Alaca emniyet müdürlüğü ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldılar. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Alaca Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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