Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Denizhan Mahallesi Arslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki G.Ş'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri G.Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

G.Ş.'nin cenazesi ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi - ÇORUM