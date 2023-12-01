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Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

1 Aralık 2023 14:31 Son Güncelleme: 14:32 Abone Ol

Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.