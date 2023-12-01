Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Suriye uyruklu bir kişi, Çorum'un Alaca ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.
Suriye uyruklu Velid El Merit (26), Ayhan Mahallesi Lefke Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.