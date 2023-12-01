Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

1 Aralık 2023 00:32 Son Güncelleme: 00:34 Abone Ol

Suriye uyruklu bir kişi, Çorum'un Alaca ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.