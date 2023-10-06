Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum'un Alaca ilçesinde amcasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde amcasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Tutaş köyünde tartıştığı amcasını tabancayla öldüren Ş.A, jandarmaya teslim oldu. Şüpheli tutuklandı ve amcanın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.