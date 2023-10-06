Çorum'un Alaca ilçesinde amcasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı
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Tutaş köyünde tartıştığı amcasını tabancayla öldüren Ş.A, jandarmaya teslim oldu. Şüpheli tutuklandı ve amcanın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde amcasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Tutaş köyünde tartıştığı amcası A.A'yı tabancayla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Ş.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Ş.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Amca A.A'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyü Taş Köprü mevkisinde dün Ş.A, arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı amcası A.A'yı tabancayla öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, gelen jandarma ekibine teslim olmuştu.