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Çorum Sungurlu'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Anne ve Baba Hayatını Kaybetti

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Çorum Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında, izinden dönen polis memuru Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu hayatını kaybetti. Çiftin çocukları ise yaralandı.

Çorum Sungurlu kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi. Kazada izinden dönen polis memuru Kahraman Kudu (51) ve eşi Filiz Kudu hayatını kaybederken 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan polis memurunu Kahraman Kudu yönetimindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne baba öldü, çocuklar yaralı

Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen sürücü Kahraman Kudu ve Giresun Valiliği'nde görevli eşi Filiz Mutlu Kudu olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Elif Su (8) ve Berin Su (6) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kudu çiftinin yıllık izinden görev yerleri Giresun'a döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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