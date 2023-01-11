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Çorum polisinin şok uygulamaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Çorum polisinin şok uygulamaları sürüyor

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 77 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 32 şahıs yakalanırken, 4'ü tabanca, 2'si tüfek, 1 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 7 adet silah, 29 adet fişek ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 130 araç kontrol edilirken bu araçlardan bazılarına 9 bin 40 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler

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