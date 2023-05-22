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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik timler tarafından il merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Türk ceza kanunun 188 maddesinden yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın üst araması, evinde yapılan aramada 665 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Çorum 3. Sayfa Haberler

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