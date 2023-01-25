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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum polisinin düzenlediği operasyonda 7 bin 166 tablet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum polisinin düzenlediği operasyonda 7 bin 166 tablet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Çorum'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen NARKOTİM ve KOM ekipleri takibe aldıkları iki araca operasyon düzenledi. Araçlarda yapılan adli aramalarda 7 bin 166 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, "uyuşturucu madde nakli ve ticareti" suçu şüphesiyle adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler

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