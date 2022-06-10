Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet av tüfeği ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet av tüfeği ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik timleri şüpheli bir şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten timler yakalanan şahıs ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldılar. Şahısların üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet av tüfeği, 68 adet sentetik ecza, 2.23 gr. sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 20 bin 570 lira para, 14,11 gr. metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birisinin 14 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yeralan uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Çorum 3. Sayfa Haberler

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