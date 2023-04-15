Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyondan tarihi eser olduğu düşünülen 2 adet Kur'an-ı Kerim, kama ve işlemeli kın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Sungurlu ilçesinde bir şahsın iş yerinde tarihi eser olduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işyerine düzenlenen operasyonda 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kama ve işlemeli kın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ÇORUM