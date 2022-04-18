Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz boş makaron ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın aracında tütün ve makaron bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda şahsın aracında yapılan aramada 1 milyon 460 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 250 kilogram kaçak olarak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen makaron ve tütünlere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa