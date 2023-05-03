Çorum polisinden "Huzur 19" uygulaması 2 tabanca, 1 pompalı tüfek 2 adet bıçak, 10 adet narkotik hap ele geçirildi İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser: "Çorum halkının huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 24 saat çalışmaya devam edecek" Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik,...

Çorum polisinden "Huzur 19" uygulaması

2 tabanca, 1 pompalı tüfek 2 adet bıçak, 10 adet narkotik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser: "Çorum halkının huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 24 saat çalışmaya devam edecek"

ÇORUM - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla il merkezinde uygulama gerçekleştirdi.

"Huzur 19" adı verilen uygulama kapsamında araçlar, şahıslar, umuma açık yerler ve parklarda sabit ve mobil olarak denetim yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerinin de görev aldığı denetimler hem gündüz hem de gece boyu devam etti.

Çorum polisi tarafından il genelinde gün boyu yapılan şok uygulamalarda 565 kişi, 210 araç sorgulandı. 425 kişinin GBT'si sorgulanırken 443 aracın PTS kaydı alındı. Denetimlerde aranan 1 kişi yakalanırken, 4 araca 38 bin 940 TL para cezası kesildi.

2 tabanca, 1 pompalı tüfek 2 adet bıçak ele geçirildi

Huzur 19 uygulaması gece boyunca da devam etti. Denetimler sırasında 2 ayrı araçta 2 tabanca ve 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 10 adet fişek ile 2 adet bıçakla ayrıca 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gece denetimlerinde 53 araç ve 224 kişi sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi. Polis ekipleri tarafından 1 araca da 4 bin 200 TL para cezası kesildi.

Huzur ve asayiş uygulamasına Emniyet Müdürü Gülser de katıldı

Çorum polisinin gün boyu aralıksız devam eden huzur ve asayiş uygulamasına Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Kontrol noktalarını ziyaret eden Gülser, uygulama hakkında bilgi aldı.

TEM, KOM, Narkotik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerinin değişik semtlerde ve bölgelerde uygulama yaptığını dile getiren Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Uygulamalar ara sokaklarda olduğu gibi ana caddelerde, tali yollarda ve kapalı mekanlarda da devam edecek. Çorum halkının huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 24 saat devam çalışmaya edecek" dedi.