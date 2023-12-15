Çorum polisi şok denetim gerçekleştirdi

Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde 'şok' denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde "şok" denetim gerçekleştirdi.

Çok sayıda polisin görev aldığı şok denetimlerde polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi. 8-15 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamasında 9 tabanca, 16 av tüfeği, 5 adet kesici ve delici alet, 4 adet şarjör, 139 adet fişek, 1 adet telsiz, 335 adet sentetik ecza maddesi, 48 gram metamfetamin ile 23.1 gr esrar maddesi ele geçirildi. - ÇORUM