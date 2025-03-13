Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını
Çorum'da gıda ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çorum'da gıda ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen fabrika üretim bölümünü sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa