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Çorum Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Tutuklama

Çorum Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Tutuklama
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Çorum merkezli 30 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 79 şahıs yakalanırken, 16'sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum merkezli 30 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerde 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde Çorum Merkezli 30 ilde 79 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 39 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 adet çeşitli çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet av fişeği, 30 adet silah parçası, 2 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet el telsizi, 1 adet çelik yelek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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