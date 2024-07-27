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Çorum İskilip'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. edinilen bilgilere göre, MT. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü İskilip Devlet Hastanesi'ne Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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