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Çorum İskilip'te park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı.

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Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 06 Z 7741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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