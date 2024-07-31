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Çorum İskilip'te Motosiklet ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde motosiklet ve kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Göl köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir Çıkrık (64) yönetimindeki 19 FK130 plakalı motorsiklet ile karşı yönden gelen Emircan Körçoban (20) yönetimindeki 19 AEF 736 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan Meryem Çıkrık (62) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Meryem Çıkrık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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