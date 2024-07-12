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Çorum İskilip'te Bağ Evinde Yangın Çıktı

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Çorum'un İskilip ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İskilip ilçesi Karkın köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Gökmen'e ait bağ evinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bağ evini kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Gökmen'e ait bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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