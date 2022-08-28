Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 3. Sayfa Haberleri Çorum haberler: - Çorum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Çorum'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi. - Çorum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ÇORUM - Çorum'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi. Kentte saat 16.30 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekili bahçeler zarar gördü. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın Yağan Çorum 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.