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Çorum haber! Sungurlu'da fuhuş operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Çorum haber! Sungurlu'da fuhuş operasyonu

Edinilen Çorum haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis ekipleri düzenlenen operasyonda N.D., M.U., A.K., M.B., A.B. ve S.A. adlı 6 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.D., M.U., A.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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