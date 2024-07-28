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Çorum'dan Samsun'a tatil için gelen baba ve oğlu denizde kayboldu, baba hayatını kaybetti

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Çorum'dan hafta sonu tatilinde yüzmek için ailesiyle Samsun'a gelen ve denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu. Baba oğulun yardımına vatandaşlar koştu. Baba hayatını kaybederken, oğlu tedavi altına alındı.

Çorum'dan hafta sonu tatilinde yüzmek için ailesiyle Samsun'a gelen ve denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Çorum'da parke ustası olan Abdullah Taşlıtepe (48), eşi, çocukları ve kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde denize girmek için günübirlik Samsun'a geldi. Taşlıtepe ailesi yüzerken baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe (24) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Baba oğulun yardımına vatandaşlar koştu. Davut Taşlıtepe, denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Davut Taşlıtepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kayıp baba için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri hem denizden hem de helikopterle havadan arama çalışması başlattı. Abdullah Taşlıtepe'nin cansız bedeni, akşam saat 20.30 sıralarında denize girdiği yere yakın bölgede karaya vurdu. Taşlıtepe'nin cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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