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Çorum'daki Yangında 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'daki Yangında 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybetti. Yangın sırasında bulunan iki akraba gözaltına alındı ve çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

Çorum'da çıkan ev yangınında 19 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken dumandan etkilenen R.A. (75), H.S. (62), D.K. (82), F.Ö. (45) ve M.K. (81) ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, yangın sırasında evde oldukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Çelişkili ifadeleri sebebiyle Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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