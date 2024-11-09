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Çorum'daki Kafede Kavga: 2 Yaralı

Çorum'daki Kafede Kavga: 2 Yaralı
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Çorum'da bir kafede çıkan kavgada, çalışanlar ile müşteriler arasında yaşanan tartışma sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir kafede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, İlhan Gürel Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeye müşteri olarak gelen şahıslar ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında personellerinden birisi bıçak ile A. T. K. isimli şahsı yaralarken, diğer personeller A. Ö. isimli şahsı darp sonucu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet personelleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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