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Çorum'daki Gıda Fabrikasında Yangın: 7 Yaralı

Çorum'daki Gıda Fabrikasında Yangın: 7 Yaralı
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Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Aksular gıda fabrikasında çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ve diğer ekipler müdahalede bulunuyor.

Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi. Yangında 7 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi.

Ara ara patlamaların gerçekleştiği fabrikadaki yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikayı saran alevler ise havadan görüntülendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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