Çorum'daki Doğalgaz Patlamasında Yaralananların Sağlık Durumu İyi
Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Çorum'da meydana gelen patlamada yaralanan 16 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM
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