Çorum'daki Doğalgaz Patlamasında 1 Ölü, 33 Yaralı
Çorum'da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Patlamada 33 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.
Çorum'da bir dairede yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu.
Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - ÇORUM