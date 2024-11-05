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Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı
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Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olayın gerçekleştiği Hilal Apartmanı yöneticisi, pazar günü olmasından ötürü apartmanda sadece 4 ailenin bulunduğunu belirtti. Patlamanın büyük bir facianın eşiğinde olunduğunu vurgulayarak, eksik olan komşularının köyde olduğunu ifade etti.

Çorum'da yaşanan doğal gaz patlaması ile ilgili konuşan, olayın gerçekleştiği Hilal Apartmanı'nın yöneticisi, patlamanın olduğu gün apartmanda sadece dört ailenin bulunduğunu belirterek, "Apartmanda kapıcı dairesiyle birlikte toplam 16 daire var. Pazar olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü" dedi.

Osmancık Caddesi'nde önceki gün meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın yaşandığı Hilal Apartmanı'nın yöneticisi Murat Leblebici, yaşanan olayla ilgili konuştu. Facianın eşiğinden dönüldüğünü söyleyen Leblebici, 16 daireli apartmanda olay sırasında sadece 4 ailenin olduğunu, birçok ailenin pazar günü olması sebebiyle köyüne gittiğini ifade etti.

"Çok büyük facianın eşiğinden dönüldü"

Büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyleyen Leblebici, "Komşular köye gitti. Apartmanda 4 dairede aile vardı. O gün eşim ve çocuklarım çarşıya gitmişti ondan kurtardık. İkinci katta bir bayan vardı. Üçüncü katta bir patlama oldu. Patlamanın olduğu dairenin üst kadındaki komşumuz köye gitmişti. Son katta ise bir yaralı var. Apartmanda kapıcı dairesiyle birlikte toplam 16 daire var. Pazar olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Öyle böyle değil. Gece olsaydı, herkes evinde olsaydı ya da sabah olsaydı o zaman daha perişan olurdu. Allah korusun" dedi.

"O gün burası mahşer günüydü"

Çay ocağı sahibi Ercüment Bayraktar ise patlamanın olduğu caddenin adeta savaş alanına döndüğünü dile getirerek, "O gün dükkanda müşteriler vardı. Büyük bir gürültü ve basınçla iş yerinin camları patladı. İş yerimde moloz parçaları vardı, camlar patlamıştı. Patlamadan sonra 6-7 kişi yaralandı. Onları dışarı çıkardım. Hemen içerideki doğal gaz vanalarını kapattım. O gün burası mahşer günüydü. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Canımıza bir şey olmadı çok şükür. Şu anda bir belirsizlik var. Neyin ne olacağı belli değil. Kimse ne yapacağına dair bir şey söylemiyor" diye konuştu.

Patlamanın olduğu anda dükkanda olduğunu anlatan Salim Ünal, "Büyük bir ses geldi. Sonrasında ortalık toz duman oldu. Dışarıya kendimizi zor attık. İş yerinde cam, çerçeve ne varsa kırıldı. İfademiz alındı. Şikayetçi misiniz diye soruyorlar. Kimi neye şikayet edeceğiz onu bilmiyorum. Muhatabımız kim onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mağdur durumdayız"

İş yerlerindeki hasarın karşılanmasını beklediklerini dile getiren Fatih İpek ise, "Bomba gibi bir patlama oldu. Camlar kırıldı, iş yerinin tavanı çöktü. Ekipler geldi. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mağdur durumdayız. Sadece bekliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, iş yeri sahibi kirasını istiyor. Bekliyoruz. Patlama doğal afet olarak gözükmüyormuş. Galiba hatamız burada dükkanımızın olması. Yollar kapalı. Açılsa da ne yapacağımız belli değil. Esnaf geçimini zor sağlıyor. Şu an ortada kalmış haldeyiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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