Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'daki deprem anı güvenlik kamerasında

3. Sayfa Haberleri

Çorum'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum merkez ve tüm ilçelerinde hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum merkez ve tüm ilçelerinde hissedildi.

Saat 13.24'de yaşanan depremin ardından kent merkezi ve ilçelerde bulunan vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı. Öte yandan, deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde, deprem anında iş yerinde bulunan avizelerin sallandığı, müşterilerin de hızlıca kendilerini dışarı attığı görüldü. - ÇORUM

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title