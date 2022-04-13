Çorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Haberler

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Çorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınan sayısı 4'e yükseldi.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınan sayısı 4'e yükseldi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. İddialara göre, aralarında arazi sınır anlaşmazlığı bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. isimli şahıslar Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek ailelerin karıştığı ve ateşli silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Ş.K., S.K., Z.K., A.E.F., A.F. yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan E.F. ve M.F.'nin ardından 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yerinde jandarma ekipleri incelemelerini sürdürürken, olayda kullanılan 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ele ele geçirildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

silahlı çatışma, İskilip, Fındık, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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