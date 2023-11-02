- Çorum'daki cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

ÇORUM - Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kale Mahallesi Ata 1. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin(52), Celaleddin Aygül ve Hasan A.arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. yanında bulunan tabanca ile Celaleddin Aygül ve Mehmet Şahin'i vurarak olay yerinden kaçmıştı. Açılan ateş sonucu Celaleddin Aygül olay yerinde hayatını kaybetmiş, kurşunların hedefi olan Mehmet Şahin ise ağır yaralanarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hasan A., suç aleti silah ile polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Hasan A., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.