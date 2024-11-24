Çorum'da Zincirleme Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da tipi sebebiyle yaşanan zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun-Çorum karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından aracından inen Cumali Kurt'a (30) başka bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Kurt, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM