Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Buharaevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme kazada R.T.E., N.K., V.B., M.A. ve K.S.'nin kullandığı otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar da büyük çapta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı

Verdiği kilolarla gündemdeydi, sırrını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar

15 saattir yanıyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.