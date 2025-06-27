Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Birbirine Girdi

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Birbirine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Toptancılar Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında sivil polis aracının da bulunduğu 5 araç çarpıştı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Çorum'da aralarında sivil polis aracının da bulunduğu 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza neticesinde yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Çorum- Ankara karayolu üzerindeki Toptancılar Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri sivil polis aracı olmak üzere toplam 5 araç çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan ilk kazanın ardından aynı noktada yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle kısa süre içinde biri sivil polis aracı olmak üzere 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde yeniden akmasını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım

5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü

İstismara uğrayıp hamile kalınca eski nişanlısı tarafından katledildi
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap

Ukrayna bunu konuşuyor! Dinamo Kiev'den Arda Turan'a olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.