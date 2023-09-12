Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Taha Arda Ş. yönetimindeki 19 ADJ plakalı otomobil caddede seyir halinde iken ara sokaktan önüne çıkan İsmihan I. yönetimindeki 19 LK 564 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç daha sonra bir başka otomobile çarptı. Kazada ticari araçta bulunan E.N.E., Ö.F.E., S, E. ve İ.Ç yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM