Çorum'da Zihinsel Engelli Genç Kız Binadan Düştü

Çorum'da bir binanın 5. katından düşen zihinsel engelli genç kız ağır yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N.Ç. (29) 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek yaralandı. Genç kızın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.N.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ÇORUM