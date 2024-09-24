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Çorum'da Yoğun Sis Nedeniyle Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Çorum'da Yoğun Sis Nedeniyle Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı. Devrilen tır, bariyerlere çarparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Alacahöyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mesut Z. yönetimindeki 45 ZR 900 plakalı tır, Alacahöyük kavşağına geldiği sırada yoğun sis sebebiyle sürücüsünün virajı fark etmemesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen tır daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü Mesut Z. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken araç içerisinde sıkışan sürücü Mesut Z. itfaiye ekipleri tarafından tır'ın ön camı sökerek kurtardı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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